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Царьград

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Подростки зверски избили девочку ради видео: СКР начал проверку

Подростки зверски избили девочку ради видео: СКР начал проверку

В посёлке получил огласку случай жестокого избиения девочки, который произошёл ещё 5 сентября. Нападавшие снимали свои действия на мобильные телефоны, чтобы затем выложить записи в интернет.

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