Рынок США просел на фоне тарифной политики Трампа

Американские фондовые индексы по результатам торгов показали худшее закрытие с начала 2025 года. Индекс NASDAQ 100 упал на 3,81% до 19 430 пунктов, Dow Jones к закрытию опустился на 2,08% до 41 911 пунктов, а S&P500 потерял 2,7%, закрывшись на отметке 5614 пункта.