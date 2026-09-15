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Глава ЦБ Армении назвал апокалиптическим возможный рост цен на газ из России

Глава ЦБ Армении назвал апокалиптическим возможный рост цен на газ из России

Возможное повышение Россией цен на газ станет апокалиптическим сценарием для Армении, заявил глава Центрального банка Армении Мартин Галстян.

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