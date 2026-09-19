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Газета.ру

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Невеста отсудила более 400 тыс. рублей за испорченную свадьбу в Липецкой области

Невеста отсудила более 400 тыс. рублей за испорченную свадьбу в Липецкой области

Суд в Липецкой области взыскал с организатора свадебного банкета более 400 тысяч рублей в пользу невесты, чья свадьба была испорчена из-за пустых столов.

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