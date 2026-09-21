Три частных дома повреждены в Орловской области в результате массированной атаки ВСУ

Минувшей ночью Орловская область вновь попала под прицел ВСУ. 32 вражеских дрона сбили в небе над регионом, сообщил губернатор Андрей Клычков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Молодой орловец р...
- Клычков опроверг ...
- Орловцев у Иверск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым