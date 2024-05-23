Что полезнее для здоровья: 10 тысяч шагов или 30 минут бега?

Один из самых распространенных советов по похудению — почаще ходить пешком. И в этом есть свое рациональное зерно: гулять по улице — довольно простой и доступный практически для всех способ добавить в свою жизнь больше физической активности.
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