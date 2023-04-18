ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Фото: Константин Михальчевский/РИА НовостиТекст: Андрей Резчиков,Евгений Поздняков Новая тактика штурмовых отрядов в Артемовске начала давать ощутимый эффект Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске.
Фото: Константин Михальчевский/РИА НовостиТекст: Андрей Резчиков,Евгений Поздняков Новая тактика штурмовых отрядов в Артемовске начала давать ощутимый эффект Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске.
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