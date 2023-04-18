БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Журавлев
    Если в государстве несколько бандитов могут запугать несколько тысяч законопослушных граждан, то в таком государстве ...С РУССКИМ КОНТРАК...
  • Виктор Чередниченко
    Менты в край охренели????!!!! А прокурорские???!!! Только бомжей сажать научились???!!! Болото встряхнуть нужно!!!!С РУССКИМ КОНТРАК...
  • Леонид Никулин
    ну ну..еще посюсюкайте с укр.беженцами .они уже срут на головы ..и это только начало..С РУССКИМ КОНТРАК...

ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Фото: Константин Михальчевский/РИА НовостиТекст: Андрей Резчиков,Евгений Поздняков Новая тактика штурмовых отрядов в Артемовске начала давать ощутимый эффект Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх