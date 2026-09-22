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Марс на связи. OnePlus показала новый флагман OnePlus 16 в цвете Martian Masterpiece и рассказала про особенности смартфона

Марс на связи. OnePlus показала новый флагман OnePlus 16 в цвете Martian Masterpiece и рассказала про особенности смартфона

Рамка экрана шириной 1,15 мм и настраиваемая кнопка для включения фонарика или беззвучного режима OnePlus продолжает раскрывать подробности о новом флагмане OnePlus 16, официальная премьера которого ожидается в октябре в Китае.

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