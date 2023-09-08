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Кириенко: мемориалы Донбасса – места гордости всей России

Мемориалы, расположенный на территории ДНР и ЛНР, являются местами гордости для всей России, об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии второй очереди мемориалов на кургане Саур-Могила.

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