Кириенко: мемориалы Донбасса – места гордости всей России

Мемориалы, расположенный на территории ДНР и ЛНР, являются местами гордости для всей России, об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии второй очереди мемориалов на кургане Саур-Могила.
Мемориалы, расположенный на территории ДНР и ЛНР, являются местами гордости для всей России, об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии второй очереди мемориалов на кургане Саур-Могила.
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