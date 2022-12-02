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Как жили без ЕГЭ: туляки вспомнили свой опыт проверки знаний «по билетам» | ТСН24

Как жили без ЕГЭ: туляки вспомнили свой опыт проверки знаний «по билетам» | ТСН24

Школьники, вынужденные сдавать ЕГЭ для поступления в университеты, нередко говорят о несовершенстве системы экзаменования в современной России – просьбы отменить этот способ проверки знаний и вернуться к старой советской системе звучат уже давно.

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