В Первомайском сквере Новосибирска до каркаса разобрали Park Cafe

Разбор сооружения начали ещё в середине ноября.В Новосибирске до каркаса разобрали временное сооружение, где на территории Первомайского сквера располагались Park Cаfe и ресторан итальянской кухни "Перчини".
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