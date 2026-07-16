Шоу-бизнес: Вышли замуж за миллионеров, а потом бежали без оглядки: Инна Гомес, Алика Смехова и еще 3 звезды

Наивные девушки с замиранием сердца следят за жизнью кумиров: вот певица или актриса надела белое платье и ослепительные украшения, вот она выходит замуж – да не за кого-то, а за миллионера! Настоящая сказка, можно только позавидовать.
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