Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

«Партизан» обвиняет Лигу Сербии в нежелании уделять внимание договорным матчам и другим проблемам. Руководство турнира обвинило клуб в корыстных целях: «Кульминация лицемерия и ложной заботы»

Баскетбольная лига Сербии в преддверии нового сезона организовала семинар на Стара-Планине с целью улучшения проведения соревнований и сохранения целостности турнира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх