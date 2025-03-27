Посол Дарчиев: президенты России и США поставили задачу восстановить связи

РИА Новости/Алексей Майшев Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп поставили задачу восстановить межгосударственные связи и нормализовать работу дипмиссий, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
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