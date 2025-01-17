От старого гриппа до нового вируса

Зима – сезон заболеваний органов дыхания, включая ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции. В нынешнем сезоне заметно выросла доля метапневмовируса человека, впервые выявленного в две тысячи первом году, но возникшего, понятно, куда раньше.