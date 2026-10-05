Суд оставил в силе оправдание тренера Кукушкина по делу об убийстве

Нижегородский областной суд оставил в силе второй оправдательный вердикт присяжных по делу детского тренера Николая Кукушкина, которого обвиняли в убийстве росгвардейца Михаила Рашояна и покушении на его сослуживцев во время конфликта на улице Большой Покровской в 2021 году.