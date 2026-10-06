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Женская боль: почему женщины страдают чаще мужчин и почему это игнорируют?

Женская боль: почему женщины страдают чаще мужчин и почему это игнорируют?

Представьте: вы просыпаетесь с головной болью, но не обращаете на неё внимания, потому что «все равно пройдёт».

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