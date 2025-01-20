Росстат будет считать по-другому

Стратегия развития статистики предусматривает обработку показателей с помощью искусственного интеллекта, уменьшение для бизнеса объема работы по предоставлению статданных, цифровую аналитическую платформу, удобную пользователям статитической информации, и ряд других важных моментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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