Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Интересно сколько гектаров леса уничтожат под это строительство. Сколько болот, питающих реки осушат? Сколько животны...Путин анонсировал...
  • Горыныч
    Читаешь и диву даёшься этим жертвам ЕГЭ. Правильно должно звучать так - столичные службы украсили архитектурно-художе...Специалисты украс...
  • Геннадий Свешников
    Это будет шикарно👍🎻🪗🎷🎺🎸🥁🎹Звезды проекта «М...

За 10 месяцев оборот сферы услуг населению в столице вырос почти на 10%

За 10 месяцев оборот сферы услуг населению в столице вырос почти на 10%

Оборот сферы услуг населению в январе — октябре 2023 года составил 2,7 триллиона рублей. По данным Росстата, он увеличился в сопоставимых ценах с учетом инфляции на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх