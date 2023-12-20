За 10 месяцев оборот сферы услуг населению в столице вырос почти на 10%

Оборот сферы услуг населению в январе — октябре 2023 года составил 2,7 триллиона рублей. По данным Росстата, он увеличился в сопоставимых ценах с учетом инфляции на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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