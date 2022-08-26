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Талантливая скрипачка Уссурийска вошла в состав юношеского симфонического оркестра России

Талантливая скрипачка Уссурийска вошла в состав юношеского симфонического оркестра России

Талантливая и уже известная за пределами России ученица Детской музыкальной школы Уссурийска Ангелина Лобко вошла в основной состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра сезонов 2022-2024 годов.

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