Жителей Омска предупредили о перебоях с телевещанием со 2 по 6 сентября. Временно недоступны будут два канала.
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Жителей Омска предупредили о перебоях с телевещанием со 2 по 6 сентября. Временно недоступны будут два канала.