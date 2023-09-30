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Терзич о 3:1 с «Хоффенхаймом»: «Боруссия» вдесятером смогла не только отбиться, но и создать остроту у их ворот»

Терзич о 3:1 с «Хоффенхаймом»: «Боруссия» вдесятером смогла не только отбиться, но и создать остроту у их ворот»

С 71-й минуты дортмундцы играли вдесятером после удаления защитника Рами Бенсебайни. «Мы одержали важную победу, тем более учитывая при каких обстоятельствах.

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