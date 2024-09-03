Гросси встретился с главой Минэнерго Украины Галущенко перед поездкой на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко и руководителем Госинспекции ядерного регулирования страны Олегом Кориковым перед посещением Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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