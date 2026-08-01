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Судно «Янина» затонуло в Черном море из-за атаки дронов ВСУ

Судно «Янина» затонуло в Черном море из-за атаки дронов ВСУ

Торговое судно «Янина», принадлежащее компании FESCO, которая входит в контур корпорации «Росатом», затонуло в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — все 17 членов экипажа спасены.

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