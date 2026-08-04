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Петербуржец пытался провезти камни на 3,4 млн рублей в школьных тетрадях

Петербуржец пытался провезти камни на 3,4 млн рублей в школьных тетрадях

Пресс-служба Северо-Западной таможни В Санкт-Петербурге таможенники задержали 43-летнего местного жителя, который пытался тайно провезти из Шри-Ланки коллекцию полудрагоценных камней стоимостью более 3,4 млн рублей, спрятав их в школьных тетрадях, перчатках и ластах.

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