Гигантские монстры и новая профессия – авторы тактической RPG Wartales анонсиров...

Гигантские монстры и новая профессия – авторы тактической RPG Wartales анонсировали дополнение The Beast HuntАвторы тактической RPG Wartales анонсировали масштабное дополнение – The Beast Hunt, которое выйдет уже в конце апреля.
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