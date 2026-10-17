Цветочные композиции по мотивам рисунков детей высадили в Севастополе. Специалисты «Парков и скверов» вместе с детьми воплотили в жизнь лучшие идеи творческого конкурса «Рисуй цветами».
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