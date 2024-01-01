Чем занимался Путин в 1990-е годы, когда был помощником Собчака? Изучаем биографию президента

В своих публичных выступлениях кремлевское начальство очень часто любит критиковать 1990-е годы, рассказывая народу, что только благодаря «эффективным менеджерам» отката в эту эпоху больше никогда не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии