БлокнотРУ Депутат Мосгордумы привел ряд постов приезжих, живущих в РФ, показывающих, что их отношение к русским далеко от братского и дружеского.
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"...Кто из экспертов прав – покажет время..." А есть у нас это время? Не будет ли слишком поздно, когда оно покажет?