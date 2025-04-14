Эксперт Бондарь объяснил, чем грозит забывчивость при передаче счётчиков

Многие россияне опасаются, что за пропущенные показания счётчиков воды и электричества им могут назначить штраф, однако, как отметил эксперт по жилищно-коммунальным вопросам и общественный деятель Дмитрий Бондарь в разговоре с RT, ситуация обстоит иначе.
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