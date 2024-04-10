Координатор подполья Лебедев: войска РФ ударили по расположению ВСУ в Очакове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что российские войска ударили по санаторию "Очаков" в одноименном городе Николаевской области, в котором находились не менее 300 украинских военнослужащих.
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