Европа быстрыми темпами опустошает газовые запасы: цены на топливо будут расти

В начале нынешнего года Украина отказалась от транзита российского газа в Европу. В связи с этим объемы газа в подземных хранилищах быстро снижаются, и в феврале – марте его останется около 30-35% от значений на начало зимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии