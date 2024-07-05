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Врач Ильяшенко назвала допустимые суточные порции черешни и абрикосов

Врач Ильяшенко назвала допустимые суточные порции черешни и абрикосов

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко рассказала, сколько черешни и абрикосов можно съедать в день.

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