Глобальное потепление и его влияние на Россию: как экстремальная жара становится началом череды катаклизмов Ольга ВайленкоВ 2024 году жители России, как и многих других стран, ощутили на себе всю силу природных катаклизмов.
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