Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидату в вице-президенты США Джей Ди Вэнсу следует почитать историю Второй мировой войны, чтобы понять, почему Украина не воспринимает всерьёз его слова о необходимости отказаться от территорий.