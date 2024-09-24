Штурм и захват опорника ВСУ на Курском фронте (ВИДЕО)

Штурм и захват опорника ВСУ на Курском фронте — хроника боя от ВДВ. Разведчики с воздуха вскрыли систему обороны и огневые средства врага; В ходе контрбатарейной борьбы, артиллерия и БПЛА подавили огневые точки минометов и уничтожили вскрытые пункты управления в опорнике; Деморализовав противника точным огнём и подавив огневые средства, десант на боевых машинах атаковал позиции ВСУ.