Средняя цена нового китайского авто в РФ выросла до 3,3 млн рублей

За прошедший год новые автомобили из Китая подорожали на 11%, достигнув 3,3 млн рублей. Об этом говорится в исследовании автомобильного сервиса «Дром», которым аналитики поделились с «Известиями» 23 января.
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