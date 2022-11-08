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Стало известно, кто из республиканцев против поддержки Украины

Стало известно, кто из республиканцев против поддержки Украины

РИАМО - 8 ноя. Промежуточные выборы в американский Конгресс состоятся 8 ноября, проблемы инфляции, преступности и миграции пользуются большим интересом, чем защита абортов и устранение влияния экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Life.

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