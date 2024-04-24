Театр абсурда
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Театр абсурда

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Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

АВТОР: Анастасия Куликова Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения.

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