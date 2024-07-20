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МО: подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь атак ВСУ за сутки

МО: подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь атак ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск «Центр» существенно улучшили свое тактическое положение, успешно отразив восемь атак и нанеся поражения формированиям 32-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

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