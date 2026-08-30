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Внешняя торговля Узбекистана: дефицит растёт, импорт топлива и авто бьёт рекорды

Внешняя торговля Узбекистана: дефицит растёт, импорт топлива и авто бьёт рекорды

]​Внешняя торговля Узбекистана по итогам января–июля 2026 года продолжила расти, однако за внешне позитивной динамикой скрывается заметное ухудшение торгового баланса.

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