Внешняя торговля Узбекистана: дефицит растёт, импорт топлива и авто бьёт рекорды

]Внешняя торговля Узбекистана по итогам января–июля 2026 года продолжила расти, однако за внешне позитивной динамикой скрывается заметное ухудшение торгового баланса.
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