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Пятый канал

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Чудом избежали трагедии: невеста c братом устроили рискованный заплыв на свадьбе

Чудом избежали трагедии: невеста c братом устроили рискованный заплыв на свадьбе

Кадры свадьбы, которую обсуждает весь Петербург и не только. Круиз в счастливое будущее за считанные минуты превратился в спасательную операцию — невеста бросилась вслед за гостем, который оказался за бортом.

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