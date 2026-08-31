Чудом избежали трагедии: невеста c братом устроили рискованный заплыв на свадьбе

Кадры свадьбы, которую обсуждает весь Петербург и не только. Круиз в счастливое будущее за считанные минуты превратился в спасательную операцию — невеста бросилась вслед за гостем, который оказался за бортом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Экс-министр эконо...
- Прощание с актрис...
- Экс-министр эконо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым