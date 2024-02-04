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Рамблер

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Пресняков удивил поклонников

Владимир Пресняков продемонстрировал публике новые грани своего музыкального таланта. В микроблоге он выложил ролик, где показал, как, находясь на дружеской вечеринке достал гармонь и продемонстрировал отличное владение инструментом.

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