26,07,24 Новомихайловка - Константиновка Активные боевые действия в районе Новомихайловки. Успешное поражение танка ВСУ при отходе с огневой позиций западнее Константиновки при обстреле со стороны ВС РФ.
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26,07,24 Новомихайловка - Константиновка Активные боевые действия в районе Новомихайловки. Успешное поражение танка ВСУ при отходе с огневой позиций западнее Константиновки при обстреле со стороны ВС РФ.
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