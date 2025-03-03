XRP поднялся на третье место в рейтинге капитализации CoinMarketCap

Криптовалюта компании Ripple заняла третье место в рейтинге капитализации CoinMarketCap. Рост XRP начался с ночи воскресенья, после слов президента США о включении альткоина, наряду с другими активами, в будущий госрезерв США.
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