РИАН: "Фонд Ройзмана" собрал миллионы рублей для больных детей, но оставил их себе

"Фонд Ройзмана" уличили в нецелевом использовании собранных на лечение тяжело больных детей средств.В 2021 году «Фонд Ройзмана» в рамках целевой благотворительной программы собрал 222,4 млн рублей для лечения детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА).
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