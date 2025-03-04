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РИАН: "Фонд Ройзмана" собрал миллионы рублей для больных детей, но оставил их себе

РИАН: "Фонд Ройзмана" собрал миллионы рублей для больных детей, но оставил их себе

"Фонд Ройзмана" уличили в нецелевом использовании собранных на лечение тяжело больных детей средств.В 2021 году «Фонд Ройзмана» в рамках целевой благотворительной программы собрал 222,4 млн рублей для лечения детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА).

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