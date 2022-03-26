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«Барса» поборется за Мбаппе, «Зениту» нужен Ахметов, изменения во владении «Локо», ЭСК признал, что «Спартак» пострадал от ошибки судьи, ракетный удар по Джидде накануне Гран-при «Ф-1» и другие новости

1. «Барса» готова конкурировать с «Реалом» не только на поле – во Франции пишут, что каталонский клуб поборется за Килиана Мбаппе.

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