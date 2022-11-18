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Бензема может пропустить первый матч Франции на ЧМ-2022 – с Австралией. Вчера они с Вараном работали индивидуально

Карим Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 – между сборными Франции и Австралии. Как пишет Get French Football News, нападающий «Реала» до сих пор не тренировался в общей группе сборной Франции.

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