Трамп обратился в суд, требуя подтвердить его иммунитет от преследования

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился в Верховный суд США, требуя решение суда более низкой инстанции о том, что он не имеет иммунитета от преследования в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.
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