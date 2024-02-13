На атомном ледоколе «Чукотка» установили реакторы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля, ФедералПресс. На Балтийском заводе, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), завершились погрузка и монтаж двух реакторов в энергетическую установку универсального атомного ледокола «Чукотка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии